تيمياوين: الاعتداء على صيدلي والاستيلاء على أمواله

تعرض صيدلي في منطقة تيمياوين الحدودية التابعة إداريا لولاية برج باجي مختار، بتاريخ 16 جانفي الجاري، في حدود الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا، الى اعتداء "وحشي" أثناء تأدية واجبه المهني، حيث اقتحمت مجموعة أشخاص مدججين بأسلحة نارية، صيدليته، واعتدوا عليه جسديا، " قبل أن يكبلوه ويقوموا بالإستيلاء على كل أموال الصيدلية و بعض الأغراض والتجهيزات الخاصة بالتسيير و المراقبة الأمنية"، حسب بيان نقابة الصيادلة الخواص.

و على خلفية الحادثة، نددت " السنابو"، بهذا الاعتداء "الإجرامي الجبان الذي استهدف زميل صيدلي أعزل وتعلن تضامنها معه في تجاوز هذه المحنة التي كادت أن تودي بحياته حيث أوفدت ممثلا عن النقابة للاطمئنان على حالته الصحية".