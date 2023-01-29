الفاف: هذه أبرز قرارات إجتماع المكتب الفيدرالي

عقد المكتب الفيدرالي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، اجتماعه الشهري بدالي إبراهيم برئاسة جهيد زفيزف رئيس الفاف و بحضور أعضاء المكتب بالإضافة إلى عبد الكريم مداور رئيس الرابطة المحترفة .

و وفق ما جاء عبر الصفحة الرسمية لـ " الفاف"، وبناءً على طلب الرابطة المحترفة ، قرر المكتب الفيدرالي التواصل مع الّإتحاد الدولي لكرة القدم، من أجل طلب تمديد المواعيد النهائية لفترة التسجيل الشتوية على مستوى الانتقالات المحلية، حتى 5 فيفري بدلاً من 31 جانفي 2023.

كما تم إنشاء لجنة خاصة بالنظام الأساسي اللاعبين للامتثال للوائح المتعلقة بوكلاء اللاعبين الجديدة التي وضعتها الفيفا، والتي حددت موعدًا نهائيًا في أوت 2023.

أما بخصوص عدد الإجازات فقد تم زيادة عددها على مستوى أندية الهواة "أكابر" من 28 إلى 30 للسماح بتكثيف الممارسة.

وفي الأخير أبلغ رئيس الفاف أعضاء المكتب الفيدرالي بعدد معين من الأنشطة التي قام بها والملفات التي يديرها، بما في ذلك تاريخ حفل قرعة كأس إفريقيا للأمم تحت 17 عامًا الجزائر 2023 والتي ستقام يوم الفاتح من فيفري.