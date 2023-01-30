غليزان: شبكة إجرامية تتاجر بالمؤثرات العقلية في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الأمن الحضري الخارجي بمديونة في غليزان من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية،متكونة من 04 أشخاص وحجز كمية من الكيف المعالج، بالإضافة إلى أقراص مهلوسة.

حيث تمت العملية على إثر دوريات لقوات الشرطة بذات المصلحة على مستوى الشارع الرئيسي،أين لفتت انتباههم سيارة من نوع رونو 05 على متنها أربعة أشخاص مشتبه فيهم.

وبعد إخضاعهم للمراقبة الإدارية،والأمنية تم العثور بحوزتهم على كمية من المخدرات،و 180 قرص من المؤثرات العقلية.

وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.