برج بوعريريج: معرض محلي للمنتجات الكهرومنزلية

يحل غدا، بولاية برج بوعريريج، وفد وزاري متكون من وزير التجارة ووزير الصناعة للاشراف، رفقة الوالي كمال نويصر على افتتاح المعرض المحلي للمنتجات الكهرومنزلية والالكترونية، الذي تشارك فيه حسب تصريح مدير التجارة بالولاية عبد الحق بازين عشر مؤسسات منتجة في مجال تصنيع و تركيب الاجهزة الكهرومنزلية، وخمسة بنوك إلى جانب الجمارك، والهيئات المعنية بقطاع الصناعة، و يهدف المعرض حسب ذات المصدر اعادة بعث النشاط الصناعي في قطاع الالكترونيات ولاستعادة ريادة الولاية في هذا المجال.

وأوضح والي الولاية في رده على سؤال "الخبر" أن المناسبة فرصة لإعادة بعثت نشاط القاعدة اللوجيستيكية بتكستير، واستغلالها كقاعدة تصدير تقدم قيمة إضافية للولاية وللاقتصاد الوطني، على أمل ان يلقى هذا القرار دعم الوفد الوزاري.

كما سيعرف المعرض تصدير شحنة من منتجات "كوندور"، و تكريم المتعاملين الاقتصاديين المشاركين في المعرض.