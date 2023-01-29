طرح أجهزة تدفئة مطابقة لقواعد السلامة

كشف عبد العزيز قند، المدير العام للمنافسة بوزارة الصناعة بأن قطاع الصناعة يعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة على طرح أجهزة للتدفئة وتسخين المياه في السوق الوطنية تتطابق مع قواعد ومعايير السلامة والأمن .

وقال قند في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، إن التطور الذي بلغته البلاد اليوم يمكننا من تفادي تكرار حدوث هذه المآسي في أوساط العائلات الجزائرية، في إشارة إلى ارتفاع عدد ضحايا الاختناق في المنازل بفعل أحادي أكسيد الكربون خلال الفترة الأخيرة .

وأوضح في هذا المجال، أن الإمكانيات التقنية متوفرة اليوم من أجل استخدام أجهزة كفيلة بوقف تشغيل أجهزة التدفئة وأخرى تسمح بامتصاص تسرب الغاز، وأشار إلى أهمية مراجعة وتحيين اللائحة الفنية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والتي أصدرتها الوزارة عام 2015.

وكشف قند بأن عدد المتعاملين في قطاع إنتاج وتصنيع أجهزة التدفئة يتراوح حاليا ما بين 10 إلى 12 منتجا إضافة إلى 04 منتجين وصناعيين في مجال أجهزة تسخين المياه، وقال إن نسبة الإدماج تقدر بـ 80 بالمائة فيما يتم استيراد باقي التجهيزات من الخارج خصوصا من الصين وإيطاليا.

واعتبر بأن هؤلاء المنتجين بإمكانهم تغطية حاجيات السوق الوطنية وقال إننا نسعى لإنشاء تكتل لهؤلاء المتعاملين مما يسمح لهم بالعمل وتوحيد المواصفات وضمان الالتزام بقواعد الجودة والسلامة والأمن كاشفا عن وجود مشاورات مع المتعاملين للانخراط في هذه العملية وعن الجهود المبذولة لتعزيز قدرات الدولة في مجال القياسة والجودة الصناعية، بالإضافة إلى إعداد ملف من قبل المعهد الجزائري للتقييس من أجل الانضمام والحصول على الاعتماد من قبل المنتدى الدولي للتقييس طبقا لتعليمات وزير الصناعة في جوان من العام الماضي، مضيفا بأن المعهد الجزائري للتقييس لديه أكثر من 11 ألف مواصفة ويعكف على تحيينها سنويا بحيث ينتج ما بين 700 إلى ألف مواصفة سنويا .