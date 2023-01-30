حجز أكثر من 139 قنطار من القمح الموجه للمضاربة بسيدي بلعباس

تمكن أفراد أمن دائرة مولاي سليسن التابعين لمديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس خلال الساعات القليلة الماضية من ضبط وحجز ما يفوق ال 139 قنطار من مادة القمح اللين الموجه للمضاربة ، وذلك بعد اخضاع احدى الشاحنات المشتبه في امرها إلى التفتيش الدقيق باقليم الدائرة المذكورة.

وكانت التحقيقات الأولية قد كشفت عدم حيازة سائق الشاحنة محل جدل على الفواتير اللازمة ، وهو الذي كان على أهبة تحويل الاكياس ال 278 من فئة 50 كغ التي تم العثور عليها خلال عملية التفتيش صوب احدى الولايات المجاورة تحسبا لتسويقها هناك ، قبل أن يتفطن رجال الأمن إلى خطته.

وتدخل العملية التي كشفت عنها مديرية الأمن الولائي عبر بيان رسمي صادر في حدود منتصف نهار يوم الإثنين في إطار محاربة الجرائم الماسة بالإقتصاد الوطني لاسيما المضاربة الغير مشروعة في المواد الأولية ذات الإستهلاك الواسع ، مع الاشارة إلى وضع السلع المحجوزة تحت تصرف مديرية أملاك الدولة بالتزامن مع إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم للسيد وكيل الجمهورية لدى محكمة تلاغ ، قبل تقديم المشتبه فيه أمام النيابة عن قضية المضاربة الغير مشروعة في الحبوب مع إنعدام الفوترة.