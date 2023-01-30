بوﭬرة: لم أتفاجأ بمنتخب النيجر ولدينا مفاتيح المباراة

عقد منتصف نهار اليوم الإثنين، مدرب المنتخب الوطني للمحليين لكرة القدم مجيد بوﭬرة ندوة صحفية رفقة اللاعب أيمن محيوص وذلك للحديث عن مباراة الغد أمام النيجر والتي تدخل ضمن الدور نصف نهائي "الشان"، حيث ستلعب المواجهة غدا بداية من الساعة الخامسة مساء على أرضية ميدان ميلود هدفي بوهران.

وقال بوﭬرة:" وصلنا إلى اللقاء نصف النهائي، لم تبق سوى خطوة واحدة عن النهائي، نعرف كيف سنلعب أمام النيجر لأننا سبق وأن لعبنا ضدهم لقاء ودي، النيجر منتخب قوي ولديه لاعبون ببنية جسدية مميزة".

وأضاف:" لم أتفاجأ لوصولهم عند هذا الدور، وهم يستحقون ذلك، بدورنا هدفنا الفوز لا غير". من جهته تحدث أيمن محيوص عن المنافس وقال عنه:" ستكون مواجهة صعبة ككل اللقاءات التي لعبناها، نسعى لأن نكون أكثر جاهزية من أجل النهائي".

وأوضح مجيد بوﭬرة بأن منتخب النيجر يملك أفضلية لأنه خاض مباريات عدة على أرضية ميدان ميلود هدفي، أما بالنسبة لـ " الخضر"، فلن يشكل الأمر أي عائق لهم ولا يهم اللعب في وهران أو عنابة أو الجزائر أو قسنطينة لطالما المنتخب يحظى بدعم جماهيري كبير في كل موعد كروي خلال هذا " الشان".

وبخصوص قرار" الكاف"، الإبقاء على قندوسي وعريبي ضمن التعداد بعد تعاقدهما مع الأهلي والقادسية السعودي أوضح " الماجيك" بأن ما قام به الاتحاد الإفريقي لم يفاجأه، لأن الهدف في هذه الدورة هو إبراز اللاعبين لقدراتهم ومحاولتهم الحصول على فرصة للإحتراف ".

وختم " بوﭬـرة" :" من المحزن لنا مغادرة عريبي وقندوسي للمعسكر الإعدادي، ومواصلتهما معنا يمنح دفعا معنويا للجميع".