مستغانم: اكتشاف ورشة لصناعة الشوكولاتة باستعمال أجهزة البناء

تمكنت فرق قمع الغش، بالتسنيق مع فرقة الدرك الوطني الإقليمي بفرناكة، بولاية مسنغانم، من اكتشاف مستودع لصناعة الشوكولاتة بطريقة غير قانونية وفي ظروف غير صحية، حيث يقوم صاحب الورشة بصناعة وتحضير الشوكولاتة باستعمال أجهزة خاصة بتحضير بمواد البناء والإسمنت.

وحسب المصدر الذي أورد الخبر، فإن عملية اكتشاف هذا المستودع، جاءت بناءً على معلومات أولية استقتها مصالح الأمن، بشأن تواجد مستودع يقوم بصناعة الشوكولاتة بطريقة غير قانونية، ومن دون احترام شروط النظافة المعمول بها.

حيث تم حجز وإتلاف كمية من الشوكولاتة مقدرة بـ 1104 كغ بقيمة 39710،00 دج وكمية من مواد أولية مقدر بـ37 كغ من الكاكاو و14 كغ من مسحوق النشاء وتم إعداد ملف قضائي سيحول إلى المصالح المختصة.