الصدام يتجدد بين ريال مدريد وبرشلونة

أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023 عن مواجهات نارية بين الفرق المتأهلة.

وتشهد هذه المرحلة، تواجد أكثر ثلاثة فرق توجت باللقب، وهي برشلونة وأتلتيك بيلباو وريال مدريد، إلى جانب نادي أوساسونا الذي لم يسبق له الفوز باللقب.

و وضعت عملية القرعة التي جرت اليوم الأحد، ريال مدريد وبرشلونة وجه لوجه وهو الصدام الذي يتجدد مرة أخرى، فيما يلعب أوساسونا ضد أتلتيك بيلباو.

يذكر أن الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا يقام بنظام مباراتي الذهاب والإياب، حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب الفريق المذكور أولًا في القرعة وعليه لقاء الذهاب سيكون بملعب بيرنابيو بمدريد والعودة بملعب كامبنو في برشلونة.

وتقام مباريات الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا، خلال شهري فيفري ومارس المقبلين، حيث تقام مباريات الذهاب بين يومي 7 و9 فيفري 2023، على أن تقام مباريات الإياب بين الأول والثالث من مارس المقبل.