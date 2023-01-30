ديلور يوّدع جماهير نيس بهذه الرسالة

نشر اليوم الإثنين، الدولي الجزائري آندي ديلور رسالة شكر و وداع موجهة لجماهير نيس عبر صفحته الرسمية على تويتر وذلك بعد ترسيم انتقاله إلى نادي نانت.

وكتب آندي :" سبعة عشر شهرا من الضغط العالي وبالرغم من ذلك كانت مثيرة جدا، القدوم كان من أجل مشروع محدد بدقة، لقد قدمنا أفضل ما لدينا للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي". وأردف:" منذ أن تغيّر المشروع، وعلى أصحاب القرار أن يوضحوا ذلك، أفضل ألف رفض على وعد لم يوفى".

و واصل ديلور :" أشكر كل القائمين في النادي وكل الزملاء، أتمنى لهم مشوارا موفقا هذا الموسم".

وختم:" أشكر المدرب ديديه ديغار أتمنى له الأفضل إنه شخص رائع وكفاءة وشغوف، إلى لقاء قريب شكرا ".