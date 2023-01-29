مدارس من دون تدفئة.. من المسؤول؟

يعاني التلاميذ في العديد من المؤسسات التربوية في مختلف ولايات الوطن، من غياب التدفئة في ظل الإنخفاض الشديد في درجات الحرارة هذه الأيام، وبالرغم من النداءات المتكررة للأولياء من أجل الإسراع في تدارك النقص، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية.

يزاول تلاميذ العديد من المؤسسات التربوية، دروسهم في ظروف أقل ما يقال عنها إنها غير مريحة، أمام غياب أهم شرط يضمن السير الحسن للدروس خلال موسم الشتاء الذي تسجّل فيه درجات الحرارة أدنى مستوياتها، لتصل إلى 3 درجات في بعض المناطق، حيث أن نقص التدفئة في بعض المؤسسات وغيابها بشكل كامل في مؤسسات أخرى، أثّر سلبا على التلاميذ الذين اشتكوا الوضعية مرارا وتكرارا، في حين لجأ آخرون إلى الإضراب عن الدراسة رفضا للوضع القائم والذي يهدّد صحة الأطفال قبل أن يكون عائقا أمام تمدرسهم.

في العاصمة تشهد المدرسة الابتدائية سيدي يحي 2 التابعة لبلدية بئر مراد رايس، انقطاعا مؤقتا عن الدراسة بعد استدعاء الإدارة لأولياء الأمور من أجل أخذ أبنائهم بعد استحالة الإستمرار في التدريس أمام غياب التدفئة المركزية وتسجيل تسربات للمياه إلى داخل الأقسام، لتعرف المؤسسة، أمس، احتجاجا للأساتذة الرافضين للوضع غير المقبول، مما استدعى تدخّلا عاجلا من مصالح البلدية في محاولة لاستدراك الوضع وإصلاح الأعطاب أمام استنكار الأولياء.

في بلدية بولوغين، يعاني تلاميذ متوسطة الطيب العقبي، بسبب تعطّل أجهزة التدفئة المركزية وعدم استفادة المؤسسة من التهيئة اللازمة بالرغم من سعي إدارة المؤسسة المستمر لرفع الإنشغال للجهات الوصية، ليبقى التلميذ يدفع وحده ثمن التماطل والتسويف، وهو نفس ما يعيشه تلاميذ متوسطة 19 ماي 1956 ببلدية عين الأربعاء في عين تيموشنت، والذين يطالبون بتدخل عاجل لتدارك الوضع.

نفس المشكل تعيشه ثانوية رابح بوزاجي ببلدية عين طاية في العاصمة، حيث يتكرر سيناريو غياب التدفئة المركزية في كل سنة، حيث يحرم التلاميذ من مزاولة الدروس في ظروف لائقة، خاصة خلال الفترة الصباحية، وفي ظل الوضعية المتدهورة للعديد من الأقسام ذات النوافذ والأبواب المكسورة، وهو نفس ما يعيشه تلاميذ ثانوية أحمد البجاوي بالمدنية، في ظل التسرب الكبير لمياه الأمطار عبر جدران المؤسسة المهترئة، ونفس ما يعانيه يوميا تلاميذ ثانوية محمد زيو بتيجلابين في بومرداس وأيضا ابتدائية الوناس برواقن ببودواو.

مؤسسات تربوية عديدة في العديد من ولايات الوطن التي تشهد اضطرابات جوية منذ أيام، تعيش نفس الكابوس الذي بات يتكرر كل سنة، ولم يجد بعد آذانا صاغية للنداءات العديدة للمواطنين من أجل توفير أبسط شروط التمدرس الكريم لأبنائهم، ألا وهو قسم دافئ يحفظ صحة وراحة المتعلّم والمعلّم على حدّ سواء، وهو ما يستدعي تدخّلات عاجلة سارع إليها عدد من الولاة لتدارك "التقصير" في حق أبناء الجزائر، بإعطاء التعليمات اللازمة لتوفير أجهزة تدفئة في أسرع وقت لفائدة المؤسسات، في حين تنتظر مؤسسات أخرى "زيارة فجائية" قد تكشف الكثير..