حجز كوكايين و"اكستازي" بعين تيموشنت

حجز أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتامزورة بعين تيموشنت 1.035 كلغ من مادة الكوكايين، و 14.5 ألف قرص مهلوس من نوع اكستازي، و7 كلغ من مادة القنب الهندي ومبلغ مالي يقدر بـ87 مليون سنتيم، اضافة إلى سلاح أبيض من الصنف السادس، وفق ما كشف عنه المساعد بلهادي بوزيان قائد الفرقة الغقليمية للدرك الوطني بتامزورة .

وتعود حيثيات القضية إلى توقيف أفراد الدرك لسيارة فخمة ألمانية الصنع تحمل رقم تسلسلي لولاية وهران، وبعد إخضاعها للتفتيش الروتيني وبالاستعانة بالكلاب المدربة عثر بداخلها على كمية المخدرات السابقة الذكر.

ومواصلة للتحقيقات اللازمة تم توقيف باقي أفراد العصابة الإجرامية الدولية، التي تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و57 عاما.

وفور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.