كاشفات "القاتل الصامت" توزع بالمجان

أكد الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز خليل هدنة أنه بعد قرار رئيس الجمهورية تزويد العائلات بكاشفات أحادي أكسيد الكربون بالمنازل، مجمع سونلغاز سيطلق خلال أيام مناقصة دولية ووطنية لاقتناء هذه الأجهزة في أقرب وقت.

وأفاد خليل هدنة، لإذاعة سطيف، أن هذه الأجهزة ذات جودة عالية وبمعابير دولية، ونسبة الضمان فيها من عامين ويصل إلى غاية تسع سنوات ، مشيرا الى أن ستقوم سونلغاز بتوزيع هذه الكاشفات على جميع زبائن المجمع بأزيد من 7 ملايين مستفيد وذلك بصفة مجانية، وبإمكان كل منزل الاستفادة بأكثر من جهاز على حسب الحاجة، وهو عبارة عن جهاز ببطارية متخصص في الغازات المحروقة، يعطي إنذار صوتي ومرئي عند الخطر، وهو معمول به في أمريكا والصين ودول عديدة أخرى.

و"نفتخر بهذه المهمة التي اوكلها رئيس الجمهورية لمجمع سونلغاز، ولقاءات كثيرة على قدم وساق لإنجاح العملية، يضيف المتحدث.

وأكد الناطق الرسمي باسم مجمع سونلغاز، أنه بعد اقتناء هذه الكاشفات سنضع الآليات العملية لتوزيع هذه الأجهزة بالتعاون مع المؤسسات التي تعمل معنا ، وكل البنايات والمجمعات السكنية الجديدة مستقبلا سيتم تزويدها بمثل هذه الأجهزة ذات الفعالية الكبيرة .

وأطلقت سونلغاز 6 مخابر علمية لمراقبة الأجهزة والمعدات خاصة المدفئات والمسخنات وهي منتشرة في الوطن والعملية انطلقت فعليا لمحاربة السلع المغشوشة.

وأكد هدنة أن توفير هذه الأجهزة ليست بديلا لإجراءات الوقاية والحماية والمراقبة اليومية من طرف المواطنين، مضيفا أنه جاهزون لأي تغيرات جوية بضمان توفير الغاز والكهرباء لجميع الزبائن، رغم بعض الانقطاعات التي نقوم بإصلاحها ونسبة التغطية بالغاز وطنيا وصلت إلى 66 بالمائة وفاقت النسبة العالمية المقدرة بـ 45 بالمائة.