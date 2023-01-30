أمن المدية يطيح بشبكة إجرامية

تمكنت مصالح أمن دائرة البرواقية ولاية المدية من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة مادة النحاس من أعمدة الكهرباء، متكونة من 03 أشخاص من بينهم قاصر كان يستغل في سرقة عدادات المياه بالأحياء السكنية الجديدة، العملية جاءت بناءا على شكوى تقدم بها مواطنون يقطنون بأحد الأحياء السكنية الجديدة بالبرواقية، عن تعرض عدادات المياه الخاصة بهم إلى السرقة من طرف مجهولين، فورها تنقلت عناصر الشرطة إلى عين المكان قصد إجراء المعاينة الميدانية، وفتح تحقيق في ملابسات القضية، والذي أسفر عن تحديد هوية الشخص المشتبه فيه في السرقة، وبعد توقيفه تبين أنه قاصر، اين تم العثور بحوزته على 22 عداد ماء محل السرقة، بالإضافة إلى أغراض أخرى كانت محل سرقة في قضايا موازية، وبعد التحقيق معه بحضور وليه الشرعي تبين انه كان يتعامل مع شخصين آخرين مسبوقين قضائيا، وبعد توقيفهما تم العثور بأحد المستودعات التي كانا يستغلانها، على كمية من النحاس قدرت بحوالي 03 قناطير من الكوابل والقطع النحاسية خاصة بأعمدة الربط بالكهرباء، بالإضافة إلى التين لتقطيع النحاس، بالإضافة إلى كمية من المؤثرات العقلية، وصاعق كهربائي، وسلاح أبيض من الحجم الكبير (سيف)، ومبلغ مالي من عائدات الاتجار في المسروقات.