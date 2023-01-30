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برج بوعريريج: تسمم حوالي مئة تلميذ في متوسطة بالمهير

مجتمع
30 جانفي 2023 ()
بوبكر مخلوفي
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سجلت مساء اليوم حالات تسمم في متوسطة هرڨمة السعيد بالمهير غرب برج بوعريريج و حسب المعلومات الأولية فقد تم نقل حوالي مئة تلميذ الى مستشفى المنصورة ،يعانون من الام في البطن ،و التقيؤ .

و في اتصال" للخبر" بمصدر بالمستشفى،  اوضح ان الحالات بسيطة ،و يوجد حوالي 60 تلميذ تحت الملاحظة،في حين غادرت حالات اخرى مباشرة بعد الفحص،و لم نتمكن من معرفة اسباب التسمم،خاصة و إننا لم نتتمكن من الاتصال بمدير التربية المتواجد في عين المكان، في انتظار لمعرفة الاسباب تماخذ عينات من وجبة التلاميذ و مياه الشرب ،في انتظار نتائج التحاليل.

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