برج بوعريريج: تسمم حوالي مئة تلميذ في متوسطة بالمهير

سجلت مساء اليوم حالات تسمم في متوسطة هرڨمة السعيد بالمهير غرب برج بوعريريج و حسب المعلومات الأولية فقد تم نقل حوالي مئة تلميذ الى مستشفى المنصورة ،يعانون من الام في البطن ،و التقيؤ .

و في اتصال" للخبر" بمصدر بالمستشفى، اوضح ان الحالات بسيطة ،و يوجد حوالي 60 تلميذ تحت الملاحظة،في حين غادرت حالات اخرى مباشرة بعد الفحص،و لم نتمكن من معرفة اسباب التسمم،خاصة و إننا لم نتتمكن من الاتصال بمدير التربية المتواجد في عين المكان، في انتظار لمعرفة الاسباب تماخذ عينات من وجبة التلاميذ و مياه الشرب ،في انتظار نتائج التحاليل.



