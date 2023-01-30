لعمامرة يستقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم الاثنين بمقر الوزارة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، الذي يتواجد بالجزائر للمشاركة في أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي

وحسب بيان الوزارة، فقد جرى خلال اللقاء استعراض التطورات الخطيرة التي يعرفها الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جراء التصعيد العنيف الذي ينتهجه الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما تطرق رمطان لعمامرة إلى تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته الرئيس الحالي للقمة العربية " بضرورة التحرك على مختلف المستويات لوضع حد لهذه الانتهاكات من خلال توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني."

وأضاف البيان أن الطرفين تناولا " الجهود المبذولة بغية استكمال المسار الذي أطلقه الرئيس من أجل توحيد الصف الفلسطيني الذي كلل بتوقيع الأشقاء الفلسطينيين على "إعلان الجزائر" والتزامهم بتجسيد الاستحقاقات المتضمنة في هذه الوثيقة.”