أعراض وجود خطر القاتل الصامت

قال الأستاذ المساعد بمستشفى سطيف سابقا، والمختص في الأمراض التنفسية والصدرية، الدكتور يوسف علون، إنه للأسف نسجل مؤخرا حوادث تراجيدية مميتة لعائلات بأكملها، ثلثي مجمل الحالات تسجل بالهضاب العليا .

يتحدث علون لإذاعة سطيف عن خطر القاتل الصامت C_O:، مشيرا إلى أن أعراض وجود هذا الغاز سهلة جدا: ألم في الرأس دون سبب متواصل لأيام لعدد من أفراد العائلة، رغبة في قيئ مستمر، حالة غثيان جماعية، إضافة إلى فشل وتعب كبيرين، اذا كان كل أفراد العائلة يعانون من نفس الأعراض ولمدة متواصلة فليتأكدوا ان الغاز السام موجود بالبيت.

وهذا الغاز القاتل يستهدف مباشرة في البداية عضلات الإنسان فيصيبها بالفشل والعجز و الشلل، ثم يصيب باقي أعضاء الجسم من الكبد، والرئة والجهاز التنفسي والمخ، يضيف الدكتور علون.

وأشار المتحدث، إلى أن شكل ولون ضحايا هذا الغاز تتغير من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي الأزرق بسبب دخول هذا الغاز للجسم وله رائحة خاصة عند التشريح نتأكد من ان الشخص ضحية ، والمُحزن كثير من الضحايا يتألمون في الدقائق الأخيرة قبل موتهم حيث لا يستطيعون فعل أي شي لا الحركة ولا الكلام بسبب سيطرة الغاز السام عليهم، فهم يموتون ببطئ في تراجيديا محزنة جدا ومؤلمة.

وأكد والمختص في الأمراض التنفسية والصدرية، أن أكثر فئة عرضة للوفاة هم الأطفال وهم أولى الضحايا بحكم أنهم أكثر فئة استهلاكا وتنفسا لهذا الغاز القاتل ، وطبيا نتعامل مع ضحايا هذا الغاز مباشرة بفتح النوافذ والأبواب جميعها، نغلق جميع الأجهزة، نضع الضحايا على جانبهم الايسر ثم نسحبهم ببطئ خارج المنزل، ونقدم لهم كميات كبيرة من الأكسجين ثم نتصل بمصالح الحماية .

وأضاف أن خطورة الغاز في كونه لا لون لا رائحة و لا طعم له، وله قابلية خطيرة في الدخول لجسم الإنسان 600 ضعف C_O_2.، مشيرا إلى أن أكبر خطأ هو الغلق الكلي للمكان اين يوجد أفراد العائلة مع منع اي مجال للتهوئة وعدم المراقبة الدورية للأجهزة ، والسبب يعود لسوء استعمال المسخنات بمختلف أشكالها، التي تطرح غاز أحادي أكسيد الكربون السام و القاتل.

وقال الدكتور علو أن الشعلة الزرقاء دليل على احتراق جيد، اما الشعلتين الحمراء والصفراء الاحتراق غير جيد، لذلك توجد الآن في الأسواق أجهزة متطورة تنبه بوجود الغاز السام مهم شراؤها.