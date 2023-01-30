تلمسان: حجز كمية من المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة الرمشي التابع لأمن ولاية تلمسان من حجز كمية من المؤثرات العقلية، القضية تمت على إثر معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج المؤثرات العقلية في الوسط الحضري.

وأسفر العمل الميداني بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن توقيف شخص مشتبه فيه في العقد الثالث من العمر مع حجز كمية من المؤثرات العقلية قدرت بـ 45 قرص مهلوس.

بعد إستفاء إجراءات التحقيق القانونية تم إنجاز ملف قضائي عن قضية "الحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بصفة غير مشروعة " قدم المشتبه فيه بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.