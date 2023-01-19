تم تصنيف الجزائر ضمن الدول الأكثر إنتاجا للمنشورات العلمية المتعلقة بتنمية الطاقات المتجددة، بفضل البحوث المتخصصة التي ينتجها مركز تنمية الطاقات المتجددة، وذلك حسب دراسة حديثة أجريت بجامعة تيانجين الصينية.

وأشار اليوم الاثنين بيان للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أهم نتائج هذه الدراسة الموسومة

بـ «الاتجاهات والخصائص التطورية لأبحاث الطاقات المتجددة في أفريقيا خلال الفترة 1999-2021"، ونشرت في مجلة البحث في علوم البيئة والتلوث خلال سنة 2022، حيث اعتبرت مركز تنمية الطاقات المتجددة "نموذجا في الإنتاج العلمي والأكثر تأثيرا في القارة الإفريقية، باعتباره المؤسسة الأكثر إنتاجية وتأثيرا".

وأكدت نتائج الدراسة على أن الجزائر "من أكثر الدول المساهمة في هذا المجال، بعد كل من جنوب إفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، إذ تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى من حيث عدد المنشورات العلمية من خلال المساهمة بنسبة 14.5 بالمائة من إجمالي المنشورات، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 9.18 بالمائة والجزائر بنسبة 8.47 بالمائة".

كما احتلت الجزائر في تقييم المنشورات العلمية من خلال تحليل إجمالي الاستشهادات ومؤشر هيرش، "المرتبة الثالثة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا" --حسب ذات الدراسة--.

وأوضحت المديرية العامة للبحث العلمي في بيانها، أن مركز تنمية الطاقات المتجددة يكرس جهوده لتطوير الطاقات المتجددة، وقد أسهم بأكبر عدد من المنشورات العلمية في المجال، وبناء على إجمالي الاستشهادات ومؤشر هيرش فهو "لا يزال يحافظ على الصدارة في كلا مؤشري القياس من ناحية التأثير الأكاديمي".

وأضافت أن المركز يعكف "منذ إنشائه سنة 1988 ومن خلال وحداته البحثية الأربع، ناهيك عن فرعه الاقتصادي، على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول والفعالية الطاقويين، عبر نشر العديد من الانجازات والمشاريع البحثية على المستوى الوطني، الإقليمي والدولي"، وهو ما جعل هذه المؤسسة --حسب ذات المصدر-- "في مرتبة ريادية من حيث قيمة وغزارة المنشورات العلمية في مجالات الاختصاص، فضلا عن الاستثمارات المنجزة في مجال الطاقات المتجددة في الجزائر".

ومن بين هذه الاستثمارات التي أنجزها المركز --أضاف البيان-- "بناء محطة هجينة للطاقات الشمسية / الغاز سنة 2012، بناء حظيرة لطاقة الرياح بأدرار سنة 2014 وإنجاز مصانع وحدات الطاقة الكهروضوئية وتركيب الألواح الشمسية بكل من الرويبة والشريك الاقتصادي مؤسسة كوندور سنة 2013".

للإشارة، فإن مركز تنمية الطاقات المتجددة، هو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي تعنى بتطوير الطاقات المتجددة للخوض في المجالات ذات الاختصاص والتنافسية، لتأمين وتغطية الاحتياج الوطني من مصادر الطاقة وللتكفل بإعداد وتطبيق برامج البحث والتطوير المستعملة والمستغلة للطاقات الشمسية وطاقة الرياح والحرارة الجوفية.