زغدار يشدد على ضرورة تحسين الجودة في أجهزة التدفئة

شدد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين الجودة وتوفر شروط الأمان في اجهزة التهوية والكهرباء والتكييف والتدفئة.

وأكد زغدار خلال اشرافه على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للمعرض الدولي للتهوية، الكهرباء، التكييف والتدفئة "سيفاك"، أن "ما نعيشه في هذه الأيام من حوادث اختناق كثيرة أودت بأرواح الكثير من المواطنين بسبب انبعاثات الغازات يعود لعدم توفر هذه الأجهزة على منبهات او إلى استعمال منتجات مقلدة ومزورة، مما يفرض منح اهتمام خاص لمعايير الجودة وشروط الأمان".

وعليه، فإن "المنتجين المحليين مدعوون إلى مضاعفة جهودهم واحترام شروط الجودة والامان، كما يجب على المستهلك استعمال منتوجات ذات جودة"، حسب الوزير.

و دعا زغدار منتسبي هذه الشعب إلى الاحتذاء بالصناعة الكهربائية التي نجحت في تشكيل تكتل مهني (كلوستر) يعمل على ترقية المنتوجات المصنعة محليا وفق سياسة صناعية تهدف لاستغلال كل الطاقات الانتاجية المتاحة لتلبية احتياجات السوق الوطنية والتعويض التدريجي للواردات.

وبخصوص معرض "سيفاك"، ثمن الوزير المشاركة "القوية" للمؤسسات (82 مؤسسة)، مشيرا إلى أن ذلك "يحفز على تطوير هذه الشعب ومواصلة مساعي رفع نسب الإدماج" حيث تتراوح حاليا بين 30 و80 بالمائة.