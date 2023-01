Réforme des retraites : Des mobilisations prévues demain en France

Des mobilisations d'ampleur sont attendues demain à Paris et à Lille, mais de nombreux autres rassemblements sont organisés dans les Hauts-de-France.

Les Français restent majoritairement opposés au projet de réforme qui repousserait de deux ans l'âge légal de départ à la retraite à taux plein.

Ce mardi 31 janvier, c'est le nouveau grand rendez-vous des grévistes et des manifestants. Lille et Amiens seront, les points de rassemblements majeurs mais les cortèges locaux sont là pour permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer de venir tout de même manifester.

Cette grève est très suivie dans de nombreux secteurs stratégiques : centrales d'électricité, raffinerie, collecte de déchets, transports... L'enseignement national ainsi que le reste de la fonction publique est également concernée.

Des mairies opposées à la réforme des retraites ont d'ores et déjà annoncé leur intention de payer les jours de grève de leurs salariés.

Dans le même sillage, le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé que 11.000 policiers seront mobilisés mardi pour assurer la sécurité lors des manifestations.