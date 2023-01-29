ثلاث توصيات أساسية لمنظمة التعاون الاسلامي

صدر الاثنين البيان الختامي لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وتضمنت وثيقة البيان "اعلان الجزائر"، تاكيدا على أهمية تعزيز العمل المشترك للتصدي لظواهر الإرهاب والتطرف العنيف التي تشكل تهديدا وجوديا للسلم والأمن العالميين.

كما تضمن البيان دعوة إلى الفصائل الفلسطينية من أجل مواصلة جهودها وتعزيزها تصديا لسياسات الكيان وممارساته غير المشروعة لاسيما الانتهاكات التي تمس المصلين العزل وحرمة المسجد الأقصى، مؤكدين دعمهم لمطلب فلسطين للحصول على صفة دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة، مع الوقف الفوري لجميع الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي.

ومن بين النقاط التي جاءت في نص البيان "التاكيد على ضرورة احترام خصوصيات كل مجتمع وثقافته وقيمه الحضارية وعدم قبول أن تفرض أية سلوكيات أو ممارسات دخيلة عليه تحت أي غطاء أو مبرر".

وثمن البيان مبادرة كل من الجزائر التي أدت إلى مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار 130/72 القاضي بجعل 16 ماي من كل سنة “يوما عالميا للعيش معا في سلام"، وكذا مصادقة الجمعية العامة على القرار الذي اقترحته باكستان باسم منظمة التعاون الاسلامي بجعل 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الاسلاموفوبيا.