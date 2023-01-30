هذه تفاصيل نقل المناصرين لمشاهدة نصف نهائي "الشان"

أصدرت ولاية الجزائر بيانا حول عملية نقل المناصرين لحضور مباراة النصف النهائي من بطولة الشان، التي تجمع منتخبي مدغشقر والسنغال، يوم غد الثلاثاء 31 جانفي 2023 على الساعة الثامنة (20:00سـا)، مساء بملعب "نيلسون مانديلا" ببراقي.

وحسب نفس المصدر، فان المباراة سيسبقها البث المباشر لمباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب النيجر، عبر الشاشات العملاقة للملعب، بداية من الساعة الخامسة (17:00 سـا) مساء.

وعليه ستنطلق عملية نقل المناصرين نحو الملعب بداية من الساعة الثانية زوالا، وبعد المبارة تتم اعادة المناصرين إلى النقاط التي قدموا منها.

ووضعت الولاية نقاط انطلاق نحو الملعب من كل من: موقف ملعب 5 جويلية، بئر توتة أمام محطة القطار، زرالدة أمام محطة القطار، موقف منتزه الصابلات على الواجهة البحرية، موقف الصابلات اوبلا، محطة المعدومين، بجانب موقف السيارات بالقبة القديمة، داخل ورشة الشركة المكلفة بتهيئة وادي الحراش، على أن تكون نقطة الوصول والتجمع للعودة قرب الملعب.