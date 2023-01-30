"علاقاتنا مع الجزائر تتطور باستمرار"

قال رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، إن علاقات بلاده مع الجزائر تتطور باستمرار في كافة المجالات والقطاعات.

جاء ذلك في كلمة خلال لقائه مع رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل على هامش مشاركتهما في المؤتمر الـ 17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد في الجزائر العاصمة.

وأوضح شنطوب أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والجزائر بلغ 4.1 مليارات دولار في 2021، وأن هذا الرقم ارتفع إلى 5.3 مليارات دولار في العام المنصرم.

وأضاف أن العلاقات الجيدة بين برلماني البلدين ساهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين تركيا والجزائر.

وتطرق شنطوب خلال اللقاء إلى مسألة حرق القرآن في السويد والدنمارك وهولندا، قائلا: "حرق القرآن في السويد جرى بحماية الدولة لمنفذ هذه الفعلة الشنيعة".

وأشار شنطوب إلى أن ردود الفعل الرسمية للدول الإسلامية لم تكن بالقدر المطلوب، مبينا أن تكرار حرق القرآن في الدنمارك وهولندا بعد السويد، ناجم عن ضعف ردود فعل الدول الإسلامية.

ودعا شنطوب زعماء العالم الإسلامي إلى اتخاذ موقف موحد وقوي ضد الاستفزازات التي تستهدف المسلمين ومقدساتهم.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرها زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.