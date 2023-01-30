بن براهم في زيارة لڨالمة لمدة يومين



أعلنت، الإثنين، سلطات ولاية ڨالمة عن زيارة عمل لرئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، السيد نور الدين بن براهم ،لولاية ڨالمة غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء.

وينتظر ،حسب بيان لمصالح ولاية ڨالمة، أن يجري بن براهم صباح غد الثلاثاء، بالقاعة الكبرى للمحاضرات بمقر الولاية، لقاء بالجمعيات وممثلي المجتمع المدني، المدني ، كما سيجوب في الفترة المسائية لليوم نفسه ، بعض ساحات وشوارع بلدية ڨالمة ، مشيا على الأقدام ، أين سيجري حوارات مع مواطنين ، ولقاء مع فعاليات شبانية بالمركب الرياضي سويداني بوجمعة بعاصمة الولاية.

وسيخصص اليوم الثاني من زيارة رئيس المرصد لبعض المناطق النائية والمعزولة داخل تراب الولاية.