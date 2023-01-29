الشيخ عكرمة صبري: “ارتباطنا بالأقصى ديني”

أكد خطيب وإمام المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، أن موضوع المسجد الأقصى لا يخفى على وسائل الإعلام التي تنقل الأحداث أولا بأول وهو جهد نشكرهم عليه، داعيا العلماء إلى القيام بدورهم في توعية الناس بمنزلة الأقصى في الإسلام وعند الله.



وقال الشيخ عكرمة صبري، في لقاء علمائي نظمته هيئة علماء فلسطين في إسطنبول: كان اليهود يقومون بجرائمهم دون أن يشعر بهم أحد، وما حصل في جنين لا يدل إلا على حقدهم وأنهم مصرون على محاربة المقاومة، وهدموا منزل البطل عدي التميمي.



وأشار إلى أن هذه جرائم مكشوفة تعكس بطش الاحتلال، وما يعدونه للأقصى يحفّزنا للنظر للخطورة التي تحدق بالأقصى. وقال: نحن مرابطون؛ لأن الله كتبه لنا، وكلمة رباط تعبير شرعي إسلامي لا يوجد في الديانات كلمة رباط إلا في الشريعة الإسلامية، وكذلك كلمة جهاد وخصّ لها الإسلام، وكلمة شهيد ومع ذلك فالعرب في الجاهلية لا يستخدمون الكلمة بالمدلول الذي يريده الإسلام، وهذه ألفاظ دينية لا يجوز لأحد أن يستخدمها غير المسلمين، ودعا العلماء لحشد الأمة لنصرة الأقصى، وأول حشد هو توعية الناس بمنزلة الأقصى عند الله تعالى.



وأكد أننا - المسلمون - نصِف أي إنسان يحب الأقصى ويدافع عن الأقصى أنه أقصاوي حتى لو كان خارج فلسطين، وأن ارتباطه ارتباط عقيدة وإيمان بهذا المسجد المبارك.

وأشار إلى أن العالم الإسلامي مرتبط بفلسطين بوجود الأقصى، ولهذا يحاول اليهود نزع الأقصى لقطع هذا الارتباط.



