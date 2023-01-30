استمرار موجة البرد على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء إلى استمرار موجة البرد القارس على عدة ولايات بوسط وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن موجة البرد القارس ستواصل طوال نهار اليوم وإلى غاية فجر يوم غد الأربعاء اجتياحها لولايات الأغواط، بوعريريج، تيارت، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، البيض، خنشلة، المدية، النعامة وبشار.

وأوضحت ذات المصالح أن درجات الحرارة القصوى بهذه الولايات قد لا تتعدي 8 درجات مئوية والدنيا ٌد تصل إلى أقل من ـ4 تحت الصفر.

من جهة أخرى ستشهد ولايتا أدرار وعين صالح بداية من صبيحة هذا الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة مساء زوابع رملية وتطاير للرمال قد تحجب مدى الرؤية.