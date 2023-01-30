بيان هام لوزارة التربية

أعلنت وزارة التربية ، عن اعادة فتح الموقعين الإلكترونيين الخاصين بتسجيلات المترشحين الأحرار، لامتحاني"البيام" و"الباك" دورة 2023، ابتداء من الغد، 01 فيفري إلى غاية يوم الأربعاء 15 فيفري 2023، قصد تمكين هؤلاء، من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها، خاصة ما تعلق بالاسم واللقب، وتاريخ ومكان الميلاد، وكشفت بان اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بهذه الفئة، سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 07 ماي إلى غاية يوم الخميس 18 ماي 2023.

ودعت الوزارة المترشحين، في حالة اكتشافهم وجود خطأ ما، إبلاغ مديرية التربية كتابيا "وجوبا"، بالتصحيحات الضرورية، وعلى للمترشحين المنتمين إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، أيضا، ضرورة إبلاغ المركز الجهوي لذات المؤسسة، وذلك قبل يوم الأربعاء 22 فيفري 2023 كآخر أجل، "ويتحملون المسؤولية كاملة عن أي خطأ لم يعلنو عنه في أجاله المحدّدة...".

وأعلنت الوزارة، في بيان لها، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضية الخاص بالمترشحين الأحرار سيجرى في الفترة الممتدة من يوم الأحد 07 ماي إلى غاية يوم الخميس 18 ماي 2023." وعلى المترشحين الأحرار بمن فيهم المترشحون المنتمون إلى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد سحب استدعاءاتهم الخاصة باختبار مادة التربية البدنية والرياضية من موقعي الديوان المذكورين ابتداء من يوم الإثنين 17 أفريل 2023..".