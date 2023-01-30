أسعار النفط في منحى تنازلي

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب لموقف المصارف المركزية من رفع أسعار الفائدة. وفاق التهديد بمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وتدفقات النفط الخام الروسية الكبيرة توقعات انتعاش الطلب من الصين.

وبحلول الساعة 07:43 بتوقيت غرينتش، انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 0.13 بالمائة، لتصل إلى 84.79 دولارًا للبرميل.

وتراجع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.35 بالمائة، إلى 77.63 دولارًا للبرميل

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها أمس الإثنين، على تراجع بأكثر من 2 بالمائة، بعد جلسة متقلبة.