هذه نسبة امتلاء سدود شرق البلاد

أفاد مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق عبد العزيز بولشفار، اليوم الثلاثاء، بأن نسبة امتلاء سدود الشرق الجزائري البالغ عددها 34 سدا تقدر بـ 48.1 بالمائة إلى غاية 30 جانفي 2023 .

وأوضح بولشفار في تصريح لإذاعة سطيف الجهوية بأنه في الفترة الممتدة بين 19 جانفي و30 جانفي 2023 ارتفع منسوب المياه بسدود الشرق الجزائري بـ 110 ملايين متر مكعب بعد الثلوج والأمطار الأخيرة، بحيث تدعم سد بني هارون بولاية ميلة بعد الأمطار الأخيرة بخمسة وعشرين مليون متر مكعب من المياه لتبلغ نسبة امتلائه 76 بالمائة.

أما منسوب المياه بسد بني زيد بسكيكدة فقد وصل إلى34 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ 87 بالمائة. وسد مكسة بالطارف استقبل 20 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء تقدر بـ 85 بالمائة.

وبالنسبة لسدود ولاية جيجل المتمثلة في كيسير وبوسيابة وتابلوط، فقد ارتفع منسوبها بكميات مقبولة

بحيث بلغت نسبة امتلاء سد كيسير 98 بالمائة وسد بوسيابة بنسبة امتلاء 95 بالمائة وتابلوط بنسبة امتلاء 88 بالمائة. ووصلت نسبة امتلاء سد ولجة وملاڨ بولاية تبسة الى 82 بالمائة.بينما لم تلاتفع نسبة امتلاء سدود عين زادة ببرج بوعريريج سوى بـ 11 مليون و820 ألف متر مكعب بنسبة امتلاء 10 بالمائة وسد زردازة بسكيكدة بنسبة امتلاء بلغت 10 بالمائة وسد الشافية بالطارف بـ 15 مليون متر مكعب بنسبة امتلاء قدرت بـ 10 بالمائة.

وبلغت نسبة امتلاء سد الموان بولاية سطيف 10بالمائة بحجم 13 مليون متر مكعب ونسبة امتلاء سد ايغيل مدى ببجاية الذي يمون سد الموان بـ 11بالمائة ما يعادل 10 ملايين متر مكعب.

وتوقع ر مدير وحدة التفتيش والتدخل لسدود ناحية الشرق ارتفاع منسوب السدود في الأيام القادمة مع ذوبان الثلوج بولايتي بجاية وجيجل. مؤكدا أنه لايمكن فتح صمامات تفريغ السدود الا بعد بلوغ نسبة امتلائها 100بالمائة وتُفتح في حالات خاصة واستثنائية بإذن من المديرية العامة للسدود والتحويلات مثل الأمطار التي تأتي بالأوحال والطمي لتفادي توحل السدود.