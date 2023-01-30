قدرات الجزائر معتبرة في مجال الطاقات المتجددة

أصبحت الجزائر على غرار بلدان العالم أمام حتمية الانتقال إلى الطاقات المتجددة التي توجد على رأسها في بلادنا الطاقة الشمسية، إذ تملك الجزائر صحراء مساحتها أكثر من 200 مليون هكتار، ثم تأتي بعدها طاقة الرياح. فبالنسبة لكمون الطاقة الشمسية عندنا متوسط التشميس على المستوى الوطني 3 آلاف ساعة سنويا، وهو معدل من بين أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، وعلى مستوى الصحراء الكبرى الجزائرية التي تمثل 80 في المائة من مساحة الوطن، يمكن أن تصل إلى 3900 ساعة سنويا، وهي تمثل كمونا هائلا على المستوى الدولي. أما الإشعاع الشمسي الوارد يمكن أن يتجاوز سنويًا 2500 كيلوواط ساعي في المتر مربع.

وتعمل الجزائر على تنفيذ برنامج وطني لتطوير توليد الكهرباء من الموارد المتجددة، والذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط بحلول 2035، بمعدل إضافة 1000 ميغاواط سنويًا، وقامت الجزائر تزامنا مع إطلاق مشروع الطاقة الشمسية في الجزائر (سولار 1000 ميغاواط) بمساع للحفاظ على مواردها من الطاقة الأحفورية وتحقيق أمن الطاقة والتنمية المستدامة، لكن يشهد المشروع الحيوي الذي يهدف إلى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ضمن جهود الدولة لتطبيق برنامج وطني للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الطاقة الشمسية بحلول عام (2035) تأجيلًا خلال العام 2022 وبداية 2023.

كما أشار مجلس طاقة الرياح العالمي إلى أن الجزائر من ضمن الدول التي تتمتع بإمكانيات ملحوظة في طاقة الرياح، وتشير تقديرات الشركة المالية الدولية التابعة للبنك الدولي في تقرير "آفاق الطاقة في إفريقيا 2019"، إلى أن الجزائر تمتلك قدرات في مجال طاقة الرياح الأكبر في القارة الإفريقية بنحو 7700 جيغاواط، وأعيد التقرير بالتعاون مع المجلس العالمي لطاقة الرياح "غلوبال ويند إينرجي كونسل".

مع العلم أن الجزائر أقامت محطة لطاقة الرياح "كابرتان" بقدرة 10.2 ميغاواط في جوان 2014 بأدرار التي يتم ضخ الطاقة المنتجة من قبلها في الشبكة.

وسعيا لضمان تنويع مصادر الطاقة، تعكف الجزائر حسب تقارير متخصصة إلى ضمان تطوير الطاقة الكهرومائية، إلى جانب الطاقات المتجددة، خاصة وأن هذه الطاقة كانت متوفرة في السابق.

ويمكن أن تشكل الطاقة الكهرومائية باستغلال وتوظيف السدود مورد مهم للطاقة، إلى جانب الطاقات الاحفورية التقليدية من النفط والغاز والطاقات المتجددة، وتحوز الجزائر على حوالي 13 محطة للطاقة الكهرومائية وفيما اعتمدت الجزائر برامج تطوير الطاقات المتجددة خاصة الشمسية عبر مشروع "سولار" بالخصوص لإنتاج 1000 ميغاوات، والوصول إلى إنتاج 15 ألف ميغاوات آفاق 2030.

وتمتلك الجزائر أكبر حقول الطاقة الشمسية بالعالم، ولديها فترة تشميس من 2000 إلى 3000 ساعة سنوياً على كامل التراب الجزائري، ويمكن أن تصل حتى 3900 ساعة خاصة في المرتفعات والصحراء.

كما تهدف الجزائر لإنتاج نحو 22 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر مصادر الطاقة المتجددة خلال السنوات العشر المقبلة، أو 27% من احتياجات البلاد من الكهرباء، بحلول عام 2030.

وقد تم تطوير محطة شمسية غازية بحاسي الرمل بقدرة 150 ميغاوات، فضلا عن محطة لطاقة الرياح بأدرار بقدرة 10 ميغاوات، لذلك فإن التوجه بالمقابل لتطوير الطاقة الكهرومائية قائم، بداية بتأهيل محطات الطاقة الكهرومائية، والنظر في إمكانية استغلالها عبر توظيف الموارد المائية المتاحة من وديان ومجار.