سعيد: التونسيون عزفوا عن الانتخابات لأن البرلمان لم يعد يعني شيئا

علق الرئيس التونسي قيس سعيد على نسبة التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، قائلا إن "90 بالمائة تقريبا لم يشاركوا في التصويت لأن البرلمان بالنسبة إليهم لم يعد يعني شيئا".

وخلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة، اعتبر سعيد أن "التونسيين رفضوا المشاركة في الانتخابات على الرغم من تغيير طريقة الاقتراع، لأن السنوات العشر الماضية جعلت البرلمان مؤسسة عبثت بالدولة لذلك كان رد الفعل الذي حصل في الدورين الأول والثاني من الانتخابات".

وأكد أن "نسبة الإقبال على التصويت تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في المؤسسات"، مشيرا إلى أن "هناك من سيعلق بطريقته لكن هذا لا يعنينا.. هذا لا يثير إلا الازدراء والاحتقار، ومرة أخرى عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم وما يقومون به هو بمثابة الخيانة العظمى".

وكان رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد أعلن، مساء الإثنين أن نسبة المشاركة في التصويت في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية بلغت 11.4بالمائة وفق النتائج الأولية الرسمية لهيئة الانتخابات.

يذكر أن الدور الثاني من الانتخابات التشريعية نظم في تونس، يوم الأحد 29 جانفي الجاري، وقد وصفت نسبة المشاركة في التصويت، بـ "المتدنية جدا".