"الخضر" على موعد مع التاريخ

يتطلع المنتخب الوطني المحلي إلى دخول التاريخ من بابه الواسع، عندما يواجه منتخب النيجر مساء اليوم بداية من الساعة الخامسة في ملعب ميلود هدفي بوهران، لحساب الدور نصف النهائي لـ"شان" 2022 التي تحتضنها الجزائر. يسعى محليو "الخضر"، في مشاركتهم الثانية بالبطولة الإفريقية للاعبين المحليين، لتحقيق إنجاز تاريخي بالعبور إلى المحطة الأخيرة من هذه المسابقة، بعدما اكتفت المشاركة الجزائرية الأولى في دورة السودان 2011 ببلوغ الدور نصف النهائي وتوديع المسابقة بعد الإقصاء أمام منتخب تونس.

ورغم كل الانتقادات التي وجهت إلى الناخب مجيد بوڤرة وأشباله حول الطريقة التي وصلوا بها إلى المربع الذهبي واكتفائهم بتوقيع هدف في كل مباراة مع الحفاظ على الشباك نظيفة منذ انطلاق الدورة، إلا أن ذلك لم يثن من عزيمة رفقاء الهداف أيمن محيوص لمواصلة المغامرة ووضع التتويج القاري نصب أعينهم خاصة أن تخطي عقبة منتخب كوت ديفوار في الدور ربع النهائي ولو بشق الأنفس منح دعما بسيكولوجيا قويا للاعبين وفتح أمامهم الشهية لبلوغ المحطة النهائية.

ويملك المنتخب الوطني أفضلية الملعب والجمهور في لقائه اليوم أمام النيجر، حيث سيعيش السيناريو نفسه الذي عاشه في مبارياته الأربع بملعب نيلسون مانديلا ببراقي من حيث الدعم الجماهيري، لاسيما أن التذاكر نفدت في ظرف قياسي مثلما جرت العادة.

ويعرف الناخب مجيد بوڤرة منافسه النيجري جيدا، حيث سبق أن واجهه في مناسبتين وديا خلال عام 2022، وذلك ضمن استعداداتهما لبطولة "الشان"، وفي كلتا المباراتين عادت الكلمة الأخيرة إلى الجزائريين (1-0 في جوان بالجزائر العاصمة و2-0 في نوفمبر بتونس)، كما عاين الطاقم الفني للمنتخب الوطني رفقة لاعبيه كل "خرجات" منتخب النيجر في "الشان" وصار يملك معلومات دقيقة عن نقاط قوة وضعف المنافس، وهو يسعى لاستغلالها في مواجهة اليوم.

وكان المنتخب الوطني المحلي قد تنقل أمس الإثنين إلى مدينة وهران بكامل التعداد بعدما اندمج دهيري، مدافع نادي بارادو، مع المجموعة وتعافيه من الإصابة، إضافة إلى بقاء متوسط الميدان الهجومي، أحمد قندوسي، مع المنتخب إلى غاية نهاية المغامرة رغم تعاقده مع نادي الأهلي المصري مثلما هو الحال بالنسبة لزميله المهاجم كريم عريبي الذي تعاقد مع نادي القادسية الإماراتي.

من جهته يشارك منتخب النيجر للمرة الرابعة في هذه المنافسة، حيث ظهر بوجه قوي لحد الآن وأزاح في الدور السابق منتخب غانا، ما مكنه من بلوغ المربع الذهبي للبطولة لأول مرة.

وأكيد أن هذه المسيرة المشرفة جعلت طموحات العناصر النيجرية تكبر وتحلم بنيل اللقب مثلما عبر عنه المدرب هارونا دولا الذي اعترف بصعوبة المهمة ولكن يرى أن بقاء أشباله في ملعب وهران، الذي احتضن جميع مباريات النيجر، سيجعل لاعبيه يواجهون كتيبة المدرب بوڤرة في ظروف مريحة وكأنهم داخل قواعدهم.