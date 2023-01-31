القابض يحبط محاولة سطو ليلي على مكتب بريدي بالطارف

تعرض ليلة الإثنين إلى الثلاثاء المكتب البريدي ببلدية شبيطة مختار في ولاية الطارف إلى محاولة السطو، وقد تفطن القابض من بيته الوظيفي واحبط العملية دون وصول الفاعلين لمبتغاهم بعد تحطيم باب قاعة الشبابيك والانتظار ثم فرارهم من المكان وبما يحملون من أسلحة بيضاء، وبعد تبليغ المصالح الأمنية التي تدخلت بعين المكان مدعمة بفرقة الشرطة العلمية ومراجعة كاميرات المراقبة بينت بأن الفاعلين شخصين أثنين ملثمين بالكامل ويحملان قطعتين حديديتين "راشكلو" وسيفين كبيرين وسلاح بحري لصيد السمك، كما بينت المعاينة الأولية بأن الأبواب الحديدية للمكتب البريدي مخربة كلية واستنادا إلى التبليغ الرسمي فإن محتويات المكتب البريدي من أموال وسندات وتجهيزات لم تصاب بأي مساس أو مكروه من وراء هذه العملية.