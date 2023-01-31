انقطاع التزود بالماء ببلدية العاصمة

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الثلاثاء، عن وقف عملية التزويد بالمياه الشروب ببلدية الجزائر الوسطى.

وأوضحت الشركة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن سبب انقطاع الماء راجع إلى عطب في شبكة المياه الشروب على مستوى قناة رئيسية لتوزيع المياه ببلدية الجزائر الوسطى.

وأضاف ذات المصدر، أن هذا العطب سيتسبب في وقف عملية التزويد بالمياه الشروب لمدة 12 ساعة في أحياء شارع عبان رمضان، شارع الحرية والشوارع المجاورة، شارع سيدي علي بوزيري، شارع ستراسبورغ، شارع حسين تياح، وشارع كاستانيا، شارع الأستاذ بوبي.

وأكدت "سيال" بأن عملية إعادة التزويد بالمياه الشروب ستُستأنف تدريجيا خلال أمسية يوم الثلاثاء 31 جانفي 2023.