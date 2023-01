La vague de froid persiste dans plusieurs wilayas

Les services météorologiques prévoient une persistance de la vague de froid dans plusieurs wilayas du pays. Le bulletin classé jaune dont la validité s’étendra jusqu’à demain indique que les wilayas concernées sont Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayedh, Khenchela, Médéa, Bouira, Naama et Bechar. Les températures oscilleront entre 08 et -04°. Des vents de sable souffleront pas ailleurs sur les wilayas d'Adrar et In Salah de la matinée jusqu’à 18h ajoute le bulletin.