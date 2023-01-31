غليزان: توقيف شبكة تروج المهلوسات

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في نقل وترويج المؤثرات العقلية، حيث جاءت العملية بناء على معلومات واردة للفرقة، مفادها وجود مجموعة إجرامية بصدد ترويج كمية معتبرة من المؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص.

وبعد إعداد خطة أمنية محكمة، وبالتنسيق الدائم مع النيابة المحلية تم توقيف 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و43 سنة، مع حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 8098 كبسولة من نوع برقابالين، بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 296 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج، ومركبة من نوع تويوتا هليكس كان يستعملها أفراد هذه الشبكة الإجرامية في نقل وترويج السموم والتمويه عن نشاطهم الإجرامي. كما تم بالمقابل حجز عرضيا سلاحا ناريا من الصنف الخامس (بندقية صيد) دون وثائق.

وبعد استكمال الإجراءات، أنجز ملف جزائي قدم بموجبه المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.