إصابة بن ناصر تثير حالة طوارئ في الميلان

كشف تقرير إيطالي، أن الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر تعرض لإصابة أثارت الهلع في وسط نادي آسي ميلان.

وأوضحت شبكة" سكاي سبورت "، بأن " الدينامو" يعاني من مشكلة عضلية على مستوى أوتار الركبة اليسرى ستجعل مشاركته أمام إنتر ميلان في داربي الغضب يوم الخامس من فيفري المقبل مهددة.

وأضاف المصدر، ذاته أن المدرب ستيفان بيولي متخوف من ثبوت عدم قدرته لاعبه على أن يكون حاضرا في المواجهة.

وختمت " سكاي سبورت"، بأن مسؤولو الفريق اللومباردي لا يريدون المجازفة بإشراك بن ناصر من خلال إجراء فحوصات متكررة قبل القرار الأخير.