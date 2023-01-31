الجزائر تتضامن مع باكستان

أدانت الجزائر بشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف أمس الإثنين مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وتقدمت الجزائر، بخالص تعازيها لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت الجزائر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع.

وجددت دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم.