العروض تضع لاعب "الخضر" في مفترق الطرق

كشف تقرير فرنسي اليوم، أن الدولي الجزائري نبيل بن طالب قد يعيش يوما مضطربا قبل إغلاق الميركاتو الشتوي لأبوابه منتصف ليلة اليوم الثلاثاء.

ووفق صحيفة" ليكيب"، فإن أنجيه مهدد بخسارة خدمات لاعبه بن طالب المرتبط معه بعقد إلى غاية 2025.

ووفق المصدر فإن بن طالب مطلوب في الدوري التركي والإيطالي بعدما دخل بشيكتاش وهيلاس فيرونا الذي قد قدماعرضا بقيمة 2.5 مليون يورو من أجل ضم صاحب الـ 28 عاما على شكل إعارة مع بند يلزمهم بشراء العقد.

يذكر أن عدة فرق فرنسية ، أبرزها ران و لوريون وليل أبدوا رغبة كبيرة في التعاقد مع بن طالب الذي بات ركيزة أساسية مع المنتخب الوطني.