الجزائر تدين

أدانت الجزائر بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا وحدة قتالية في فالانجوتو شمال بوركينافاسو ومدنيين بمنطقة كاسكيدز يومي 29 و30 جانفي الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الجزائر تعرب عن تعاطفها وتضامنها مع بوركينافاسو الشقيقة في هذه الظروف الأليمة"

وشددت الجزائر بصفتها منسق الاتحاد الإفريقي حول الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في إفريقيا على ضرورة إدراج التصدي لهذه الآفة.

ودعت الجزائر لاعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأطراف تقوم على تعزيز البعد الوقائي وعلى معالجة العوامل المغذية للإرهــاب والتطرف.