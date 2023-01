Verdict prononcé dans l'affaire Takhout

La 3ème Chambre du Pôle Pénal Économique et Financier du tribunal de Sidi M’hamed a prononcé des peines allant de 10 à 4 ans de prison ferme contre les membres de la famille Tahkout ainsi qu’une amende de 200 milliards de centimètres.

Une peine de 10 ans de prison a été prononcé contre Hamid, Rachid, Brahim et Bilal Tahkout et 5 ans contre pour Ali Tahkout et DjalelDjawadi, tandis que les accusés restants dans l’affaire ont écopé de peines allant de 8 à 3 ans de prison ferme.