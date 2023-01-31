"الخضر" في النهائي بالقوة الخامسة

تأهل المنتحب الوطني إلى نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين لأول مرة في التاريخ، بعد فوزه العريض على منتخب النيجر بخماسية نظيفة في نصف النهائي الذي احتضنه ملعب ميلود هدفي بوهران، مساء اليوم.

وحسم أشبال بوقرة ملف النصف النهائي مبكرا بعد تسجيلهم رباعية كاملة في الشوط الأول عن طريق كل من عبد اللاوي، ثنائية من محيوص ومدافع النيجر خطأ في مرماه.

وسير "الأفناك" الشوط الثاني بذكاء وأجرى الناخب الوطني عدة تغييرات للحفاظ على العناصر الأساسية لمواجهة النهائي، لكن رغم ذلك أتيحت عدة فرص لزملاء المتألق مزيان، استغل إحداها البديل بايزيد في الدقيقة 84 معمقا النتيجة إلى خمسة أهداف دون مقابل.

وأعلن بعدها الحكم الجنوب إفريقي نهاية المهرجان وسط فرحة عارمة لأنصار "الخضر" الذين غصت بهم مدرجات ملعب ميلود هدفي.

وسيكون أشبال بوقرة على موعد مع التاريخ هذا السبت، عندما يعودون إلى ملعب نيلسون مانديلا في العاصمة لخوض النهائي.

مجريات المواجهة:

* نهاية المواجهة بفوز عريض لأشبال بوقرة استقر عند خمسة أهداف دون مقابل

الدقيقة 90+1: الحملات الخضراء تتواصل .. ميريزيق كاد يضيف السادس

الدقيقة 89: خطأ من الظهير الأيسر بعوش في تمرير الكرة .. تتحول إلى هجمة مرتدة ومهاجم المنافس يسدد بطريقة سيئة

الدقيقة 85: خروج المتألق مزيان ودخول أيت الحاج

* الهدف جاء بعد عمل جميل بين بلخيثر وميريزيق الذي يمرر نحو البديل بايزيد داخل منطقة الجزاء .. يضعها بسهولة في الشباك

الدقيقة 84: هدف خامس للمنتخب الوطني من تسجيل بايزيد بعد العودة لتقنية "الفار"

الدقيقة 80: 65 في المائة نسبة استحواذ للمنتخب الوطني مقابل 35 في المائة للمنافس

الدقيقة 78: انخفاض نسق اللعب للمنتخب الوطني بسبب التقدم المريح في النتيجة

الدقيقة 76: مخالفة نيجيرية قريبة من خط 18 .. شعال في المكان المناسب مجددا

الدقيقة 74: تسديدة البديل طاهر بعيدة

الدقيقة 73: خطأ من البديل غزالة والمنتخب النيجيري لم يستغل الفرصة

الدقيقة 69: أربع تغييرات كاملة لبوقرة .. بعوش، غزالة، طاهر، وبايزيد في مكان محيوص، قندوسي، لعوافي وبلعيد

الدقيقة 67: هدف أبيض للعوافي بعد تواجد محيوص في وضعية تسلل

الدقيقة 66: عمل ثاني رائع بين لعوافي ومزيان .. تسديدة الأخير غير بعيدة عن مرمى حارس النيجر

الدقيقة 63: محاولات نيجيرية متتالية وشعال يتألق مجددا وينقذ الخضر من تلقي أول هدف في المنافسة

الدقيقة 60: أخطر فرصة للمنتخب النيجيري في المقابلة .. توزيعة على يسار مرمى الخضر وشعال ينقذ الموقف بعد رأسية مهاجم المنافس

الدقيقة 59: انطلاقة قندوسي من وسط الميدان، يمرر ناحية مزيان الذي يسدد والمدافع يخرج الكرة للركنية

الدقيقة 57: أشبال بوقرة يسيرون المواجهة بذكاء بعد حسم الأمور في الشوط الأول

الدقيقة 54: إصابة حارس المنتخب الوطني هذه المرة بعد اصطدامه مع مهاجم المنافس

الدقيقة 52: اللعب متوقف بعد سقوط حارس النيجر على أرضية الميدان متأثرا بإصابة

الدقيقة 51: الخضر يردون بتوغل من لعوافي .. يمرر والمدافع يخرج الكرة للركنية قبل وصولها إلى محيوص

* الدقيقة 50: تسديدة نيجيرية يعيدة عن مرمى شعال

* الدقيقة 48: المنتخب النيجيري يحاول الخروج من القوقعة وتخفيف الأضرار في بداية الشوط الثاني

* بداية الشوط الثاني

* الحكم يعلن نهاية الشوط الأول بعد مهرجان من الأهداف للأفناك ما جعلهم يحسمون ورقة التأهل للنهائي مبكرا

* الهدف السابع للمنتخب الوطني في المنافسة عن طريق كرات ثابتة والتي تعتبر السلاح الفتاك لأشبال بوقرة

الدقيقة 45: أشبال بوقرة يبدعون في الشوط الأول .. والهدف الرابع من بلعيد بعد تنفيذ ركنية

الدقيقة 42: توزيعة بلخيثر ناحية مزيان يسدد على الطائر لكن الكرة بعيدة

الدقيقة 39: مخالفة منفذة كما ينبغي من لعوافي والحارس ينقذ مرماه بصعوبة ويبعد الكرة للركنية

الدقيقة 38: مدرب المنافس يجري تغييرين

الدقيقة 37: أول بطاقة صفراء من نصيب المنتخب النيجيري بعد تدخل عنيف على محيوص

الدقيقة 36: سيطرة مطلقة لأشبال بوقرة ودفاع النيجر يعاني

* الهدف الثاني لمحيوص في المقابلة الخامس له في المنافسة يضعه في صدارة الهدافين

الدقيقة 34: هدف ثالث للمنتخب الوطني عن طريق أيمن محيوص بعد تنفيذ مخالفة من لعوافي

الدقيقة 32: تسديدة اللاعب الجديد للأهلي المصري قندوسي تمر عالية عن المرمى

الدقيقة 30: رغم التقدم، أشبال بوقرة يواصلون اللعب الهجومي .. ركنية مزيان وبلعيد بالعقب بعيدة عن مرمى المنافس

* الهدف الرابع لمحيوص في المنافسة

* الهدف جاء بعد عمل رائع .. تمريرة مليميترية لدراوي ناحية القناص محيوص الذي يضعها بقوة في شباك المنافس

* الدقيقة 23: غووول .. محيوص يضاعف النتيجة للخضر

* الدقيقة 18: الخضر يواصلون الضغط .. عمل مميز على الجهة اليمنى .. الكرة تصل نحو دراوي والتسديدة تصطدم بالمدافع

* الهدف جاء بعد تنفيذ ركنية .. خطأ من الحارس وعبد اللاوي في المكان المناسب برأسية في الشباك

* الدقيقة 15: غووول .. عبد اللاوي يفتتح باب التسجيل للخضر

الدقيقة 11: فرصة خطيرة جدا للخضر لكن الحكم الجنوب إفريقي يعلن عن تواجد مزيان في وضعية تسلل

الدقيقة 10: أول فرصة للمنتخب النيجيري وتسديدة المهاجم سومانا عالية عن مرمى شعال

الدقيقة 8: توزيعة بلخيثر نحو محيوص داخل منطقة الجزاء وحارس النيجر في المكان المناسب

الدقيقة 4: إصابة لعبد اللاوي في الرأس بعد اصطدام مع مهاجم النيجر

الدقيقة 2: أول فرصة للخضر بعد تنفيذ ركنية ودفاع المنافس يبعد الخطر

* انطلاق المقابلة

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* وصول لاعبي "الخضر" إلى ملعب ميلود هدفي

* غرف تغيير ملابس المنتخبين

* حافظ الناخب الوطني، مجيد بوقرة، على نفس النهج التكتيكي للمقابلة الرابعة على التوالي (3-4-3)، كما حافظ على نفس التشكيلة الاساسية باستثناء الحارس قندوز الذي طرد بالبطاقة الحمراء في المقابلة السابقة.

التشكيلة الأساسية: شعال، بلخيثر، عبد اللاوي، كداد، لعوافي، بلعيد، ميريزيق، قندوسي، دراوي، مزيان، محيوص.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره النيجيري في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، على ملعب ميلود هدفي بوهران.