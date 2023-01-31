مباشر: تقدم مريح لـ"الخضر"

* بداية الشوط الثاني

* الحكم يعلن نهاية الشوط الأول بعد مهرجان من الأهداف للأفناك ما جعلهم يحسمون ورقة التأهل للنهائي مبكرا

* الهدف السابع للمنتخب الوطني في المنافسة عن طريق كرات ثابتة والتي تعتبر السلاح الفتاك لأشبال بوقرة

الدقيقة 45: أشبال بوقرة يبدعون في الشوط الأول .. والهدف الرابع من بلعيد بعد تنفيذ ركنية

الدقيقة 42: توزيعة بلخيثر ناحية مزيان يسدد على الطائر لكن الكرة بعيدة

الدقيقة 39: مخالفة منفذة كما ينبغي من لعوافي والحارس ينقذ مرماه بصعوبة ويبعد الكرة للركنية

الدقيقة 38: مدرب المنافس يجري تغييرين

الدقيقة 37: أول بطاقة صفراء من نصيب المنتخب النيجيري بعد تدخل عنيف على محيوص

الدقيقة 36: سيطرة مطلقة لأشبال بوقرة ودفاع النيجر يعاني

* الهدف الثاني لمحيوص في المقابلة الخامس له في المنافسة يضعه في صدارة الهدافين

الدقيقة 34: هدف ثالث للمنتخب الوطني عن طريق أيمن محيوص بعد تنفيذ مخالفة من لعوافي

الدقيقة 32: تسديدة اللاعب الجديد للأهلي المصري قندوسي تمر عالية عن المرمى

الدقيقة 30: رغم التقدم، أشبال بوقرة يواصلون اللعب الهجومي .. ركنية مزيان وبلعيد بالعقب بعيدة عن مرمى المنافس

* الهدف الرابع لمحيوص في المنافسة

* الهدف جاء بعد عمل رائع .. تمريرة مليميترية لدراوي ناحية القناص محيوص الذي يضعها بقوة في شباك المنافس

* الدقيقة 23: غووول .. محيوص يضاعف النتيجة للخضر

* الدقيقة 18: الخضر يواصلون الضغط .. عمل مميز على الجهة اليمنى .. الكرة تصل نحو دراوي والتسديدة تصطدم بالمدافع

* الهدف جاء بعد تنفيذ ركنية .. خطأ من الحارس وعبد اللاوي في المكان المناسب برأسية في الشباك

* الدقيقة 15: غووول .. عبد اللاوي يفتتح باب التسجيل للخضر

الدقيقة 11: فرصة خطيرة جدا للخضر لكن الحكم الجنوب إفريقي يعلن عن تواجد مزيان في وضعية تسلل

الدقيقة 10: أول فرصة للمنتخب النيجيري وتسديدة المهاجم سومانا عالية عن مرمى شعال

الدقيقة 8: توزيعة بلخيثر نحو محيوص داخل منطقة الجزاء وحارس النيجر في المكان المناسب

الدقيقة 4: إصابة لعبد اللاوي في الرأس بعد اصطدام مع مهاجم النيجر

الدقيقة 2: أول فرصة للخضر بعد تنفيذ ركنية ودفاع المنافس يبعد الخطر

* انطلاق المقابلة

* دخول لاعبي المنتخبين وعزف النشيدين الوطنيين

* وصول لاعبي "الخضر" إلى ملعب ميلود هدفي

* غرف تغيير ملابس المنتخبين

* حافظ الناخب الوطني، مجيد بوقرة، على نفس النهج التكتيكي للمقابلة الرابعة على التوالي (3-4-3)، كما حافظ على نفس التشكيلة الاساسية باستثناء الحارس قندوز الذي طرد بالبطاقة الحمراء في المقابلة السابقة.

التشكيلة الأساسية: شعال، بلخيثر، عبد اللاوي، كداد، لعوافي، بلعيد، ميريزيق، قندوسي، دراوي، مزيان، محيوص.

* يواجه المنتخب الوطني، مساء اليوم، نظيره النيجيري في إطار نصف نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، على ملعب ميلود هدفي بوهران.