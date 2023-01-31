تيارت: إنقاذ 22 تلميذا من التسمم بالغاز

أنقذ، اليوم، أعوان الحماية المدنية 22 تلميذا بمتوسطة ساعد بوغنجة، من الاختناق جراء استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من جهاز التدفئة المركزية.

وتدخلت عناصر الوحدة الثانوية لمهدية لإسعاف المصابين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة، يدرسون بقسم السنة الرابعة وأستاذهم البالغ من العمر 42 سنة، وإجلائهم بواسطة حافلة النقل المدرسي رفقة مشرفة إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببلدية حمادية.

وتعد هذه ثاني حادثة تسمم تلاميذ بغاز أول أكسيد الكربون داخل حجرات التدريس في أقل من أسبوعين، بعد حادثة تلاميذ ابتدائية محمد مغراوي بحي بلزرق ببلدية عاصمة الولاية.