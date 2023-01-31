هذا هو موعد تسليم توسعة مطار عين صالح

عقدت لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية اليوم الثلاثاء، برئاسة عمار عولمي رئيس اللجنة، جلسة استماع إلى مدير الأشغال العمومية لولاية عين صالح، والمدير العام للشركة الجزائرية للدراسات التقنية للبنية التحتية "SAETI "قصد تقديم عرض حول مدى تقدم أشغال تهيئة وتوسعة مطار عين صالح وكذا إعادة تهيئة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين رقان وبرج باجي مختار.

في مستهل اللقاء، أوضح عمار عولمي رئيس اللجنة أن هذا اللقاء يأتي بعد الزيارتين الاستعلاميتين الأخيرتين للمعاينة والوقوف عن أسباب تأخر تسليم مشروعي توسعة وتهيئة مطار عين صالح والحث على الإسراع في إنجازه وذلك للتخفيف من معاناة تنقل المواطنين، خاصة بعد تحويلهم من مطار عين صالح إلى مطار أدرار، وكذا تهيئة الطريق الوطني رقم 06.

كما أكد عولمي على أهمية هذين المشروعين في فك العزلة عن أبناء المنطقة وتحريك وتيرة الاقتصاد بالولاية، ولاسيما بعد الإقرار بإنشاء مناطق الحرة بالجنوب، وذلك تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أولى أهمية كبيرة لمنطقة الجنوب الكبير باستحداث ولايات جديدة بغية الدفع بالتنمية، والرفع من المستوى المعيشي للمواطن.

من جهته قدم الأشغال العمومية عرضا وجيزا عن تقدم اشغال توسعة وتهيئة مطار عين صالح، موضحا أن نسبة الإنجاز بلغت 62 % ووعد بتسليم المشروع مع نهاية شهر أفريل 2023، كاشفا أن نسبة تقدم تهيئة الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين عين قزام وبرج باجي مختار التي بلغت نسبة 46 %.