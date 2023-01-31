وزيري التجارة و الصناعة يشرفان على تصدير شحنة من مؤسسة كوندور

أعطى وزيري الصناعة و التجارة إشارة انطلاق 14 شاحنة محملة بأجهزة البريد من مؤسسة كوندوربقيمة 800 الف دولار نحو تونس في اطار الاتفاقية الثنائية بين البلدين ،و هي الشاحنة التي تبلغ اجمالا 40 شاحنة حسب عبد الرحمان بن حمادي الرئيس المدير العام للمجمع.

و في تصريح له ، اعتبر وزير التجارة رزيق، أن برمجة تصدير شحنة من مؤسسة كوندور نحو تونس على هامش معرض المنتوجات الكهرو منزلية مفاجأة ،يشكر عليها، و إضاف ان العملية تؤكد جودة المنتوج الجزائري و قدرته على المناقشة في الاسواق الدولية ،و ان صادرات كوندور تمثل 50بالمئة من الصادرات الوطنية ،خلال سنة 2021٫ ما يدل على اهمية هذا المجمع في الاقتصاد الوطني و القيمة المضافة التي يوفرها ،

و تمنى ان تحذو باقي المؤسسات حذوها، تجسيدا لكون ولاية برج بوعريريج عاصمة و قطر الصناعات الالكترونية و الكهرومنزلية .