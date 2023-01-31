العاصمة : وضع سائقين الحبس بتهمة تعريض المسافرين للخطر

أمر قاضي الجنح بمحكمة القليعة (تيبازة) اليوم الثلاثاء بوضع متهمين اثنين في قضية تعريض سلامة المسافرين للخطر بمدينة الدويرة (جنوب الجزائر العاصمة) الحبس المؤقت، على ان يتم محاكمتهما يوم 6 فيفري القادم ، حسبما جاء في بيان لذات المحكمة.

وجاء في البيان: "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة الرأي العام انه تم فتح تحقيق قضائي ابتدائي ضد (ب ر) و (م ي) اللذان تورطا في قضية القيام بمناورات و تجاوزات خطيرة معرضين سلامة الراكبين للخطر على مستوى إقليم بلدية الدويرة بالجزائر العاصمة".

وإثر تقديم المتهمين اليوم أمام نيابة جمهورية محكمة القليعة، تمت متابعتهما وإحالتهما أمام قسم الجنح طبقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة "تعريض حياة الغير و سلامتهم الجسدية للخطر".

و بعد إحالتهما للمحاكمة، قرر قاضي الجنح تأجيل القضية لجلسة يوم السادس فبراير القادم مع الأمر بوضع المتهمين رهن الحبس المؤقت، كما أوضح البيان.

وتأتي هذه القضية ضمن مكافحة حوادث المرور و خاصة التجاوزات الخطيرة و اللامسؤولة من طرف بعض سائقي حافلات نقل المسافرين التي من شأنها المساس بالسلامة الجسدية للأشخاص، وفقا للمصدر.