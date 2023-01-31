لعمامرة يستقبل رئيس البرلمان الإفريقي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم بمقر الوزارة، رئيس البرلمان الإفريقي، فورتين شارامبيا، الذي شارك كضيف في المؤتمر السابع عشر لاتحاد برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فقد ركزت المباحثات على السبل الكفيلة بتمكين البرلمان الإفريقي من أداء مهامه وتقديم مساهمته في العمل الأفريقي المشترك بغية تجسيد أجندة 2063 بجميع أبعادها. وبعد تجديد التأكيد على ضرورة تزويد البرلمان الإفريقي بالموارد اللازمة، شدد الطرفان على أهمية حماية هذه المؤسسة من هدر الطاقات بهدف تعظيم مساهمتها وتكريس دورها في خدمة مصالح وقضايا القارة.