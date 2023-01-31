بوقرة يتحدث عن مستقبله بعد "الشان"

عبر الناخب الوطني، مجيد بوقرة، عن سعادته بعد التأهل إلى نهائي بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مقدما شكره للجماهير التي حضرت إلى ملعب ميلود هدفي وساهمت في هذا الإنجاز.

وفيما يخص مجريات المقابلة، أكد بوقرة أن لاعبيه طبقوا جميع التعليمات حيث درس الطقم الفني منتخب النيجر بطريقة دقيقة، خاصة وأنه يعتمد على الكرات الطويلة نحو المهاجمين.

وأضاف بوقرة في ندوة صحفية بعد نهاية المقابلة، أنه وضع خطة لمواجهة نقطة قوة المنافس وذلك بالاعتماد على الضغط المتقدم خاصة وأن المنتخب الوطني يمتلك يوم راحة إضافي ما يجعله أكثر حضور من الناحية البدنية، مضيفا أن تراجع الأداء في الشوط الثاني طبيعي نظرا لنتيجة الشوط الأول المريحة.

واعتبر الناخب الوطني تسجيل خمسة أهداف عامل إيجابي من الناحية المعنوية خاصة بعد الانتقادات في المقابلات السابقة والاكتفاء بهدف وحيد في كل منها.

وأكد بوقرة أن انجاز اليوم هو ثمرة عمل استمر لشهور بالتنسيق مع الناخب الوطني جمال بلماضي، معربا عن سعادته للاعب المحلي الذي لطالما كان عرضة للانتقاد.

وأكد الناخب الوطني للمنتخب المحلي أن الهدف الأول كان الوصول إلى النهائي، لكن الهدف الرئيسي هو التتويج بالكأس لأول مرة في تاريخ الجزائر وذلك لن يكون سهلا -حسبه- نظرا لصعوبة المنافس المقبل.

وحول مستقبلة بعد نهاية منافسة "الشان"، صرح "الماجيك" أن تدريب المُنتخب الأول ليس من أهدافه حاليا.

وأضاف: "هناك مُدرب رائع يقود الخضر حاليا وهو بلماضي .. أتمنى أن يقودنا لبلوغ مونديال 2026".

وتابع ذات المتحدث: "الشيئ الرسمي بالنسبة لي هو أنني لن أقود المُنتخب الأول في الـ4 أو الـ5 سنوات القادمة على الأقل".

وختم:"بكل صراحة، لازالت بصدد التعلم أكثر، ومن المُمكن جدا أن أعود لتدريب الفرق بعد الشان من أجل العمل يوميا".